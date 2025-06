Esplosioni e fiamme in casa. Ferita coppia di anziani coniugi

Delle esplosioni e poi le fiamme. Che hanno avvolto rapidamente l’appartamento al primo piano dell’edificio di via della Resistenza, a Tavernelle. A dare l’allarme, secondo quanto è stato possibile apprendere, alcuni passanti che hanno filmato l’incendio e attivato la catena dei soccorsi. Minuti di apprensione intorno all’edificio di tre piani fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno scongiurato la presenza nell’appartamento interessato dal fuoco di altre persone oltre la coppia di anziani che sono riusciti a lasciare l’abitazione, accompagnati da alcuni vicini che sono andati a casa in soccorso, prima che l’incendio andasse a invadere tutta l’abitazione. Marito e moglie, secondo quanto si apprende, sono stati affidati alle cure del 118 e portati in ospedale, a Perugia, per accertamenti e cure. L’uomo, in particolare, è rimasto ustionato, con bruciature non gravi, a un braccio. Anche la donna è stata portata al Santa Maria della Misericordia per essere sottoposta ad accertamenti utili a valutare le conseguenze riportate. Entrambi non apparivano in condizioni allarmanti, tanto da essere classificati con un codice di media gravità. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte altre persone.

I vigili del fuoco, intervenuti con più mezzi, e i carabinieri hanno provveduto a evacuare gli altri condomini del palazzo, sia degli appartamenti vicini che quelli dei piani superiori, per i quali sono state disposte verifiche finalizzate a capire se fiamme e calore possano aver provocato danni strutturali. Da chiarire anche le cause dell’incendio, presumibilmente riconducibile a un incidente domestico, dovuto forse a un malfunzionamento della stufa della cucina. Ipotesi che gli accertamenti permetteranno di chiarire. Nella frazione di Tavernelle è stato un pomeriggio di allarme e preoccupazione prima di poter tirare un sospiro di sollievo scongiurato il coinvolgimento grave di persone. Importanti, invece, i danni.