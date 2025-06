Mare, temperature record. Superati i ventisette gradi

Una temperatura superficiale del mare superiore ai 27 gradi al largo delle coste spezzine, una media stagionale nettamente sopra la climatologia 1985–2005. Basterebbero questi dati, elaborati negli ultimi giorni da Arpal, per contestualizzare una situazione incandescente. Nei mesi scorsi l’agenzia regionale ha effettuato uno studio finalizzato a valutare la possibilità di utilizzare i dati rilevati dal sistema satellitare del Copernicus marine environment monitoring service per la stima della temperatura superficiale del mare, al fine di garantire la continuità delle osservazioni sul Mar Ligure. "Nel mese di giugno, complice la presenza stabile dell’anticiclone africano, l’assenza di eventi di rimescolamento delle acque superficiali e temperature atmosferiche più alte delle medie, stiamo assistendo ad un forte riscaldamento del mar Ligure, in linea con quanto sta accadendo sull’intero bacino occidentale del mar Mediterraneo ove si osservano anomalie positive anche superiori ai 5, 6 gradi – si legge nel rapporto Arpal –. Valori di temperatura superficiale del mare così elevati all’inizio della stagione estiva meritano di essere attenzionati in quanto comportano una riduzione della differenza di temperatura tra il mare e la terraferma con conseguente riduzione delle brezze; inoltre, qualora si dovessero verificare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, ciò implicherebbe la disponibilità di grandi quantità di energia in gioco con il rischio di fenomeni intensi". Anche il Il trend di riscaldamento del Mediterraneo è costante: il sistema Copernico rileva anomalie gravi e tassi di aumento intorno a +0,034 °C/anno su scala decennale. Secondo i bollettini di Mercator ocean international, tra il 15–21 giugno, nel Mediterraneo si registravano anomalie tra 0 e 3 gradi. Uno scenario, almeno quello locale, destinato a continuare. Arpal nel bollettino diramato ieri ha evidenziato il persistere di condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo sui bacini D ed E (bacini liguri padani di ponente e

e di levante) mentre sul resto della Liguria, Spezzino compreso, il disagio sarà elevato, con temperature in ulteriore lieve aumento. Ma già ieri pomeriggio il termometro era ben oltre i 35 gradi in diverse aree della provincia: record nel borgo di Castelnuovo Magra, dove alle 16 si sono toccati i 37 gradi. A Sarzana il termometro alle 16 ha sfiorato i 36 gradi (35,9°), mentre alla Spezia alla stessa ora il termometro segnava 34,9°. Temperature alte anche nell’entroterra, dove alla stessa ora c’erano 35 gradi a Beverino e Riccò del Golfo, quasi 34 a Calice al Cornoviglio, 33 a Varese Ligure e Pignone.