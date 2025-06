Appartamento in fiamme, una persona finisce in ospedale

Bibbiena (Arezzo), 29 giugno 2025 – I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nel pomeriggio a Bibbiena per l'incendio in una abitazione. Le fiamme hanno interessato principalmente la cucina che è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Una persona residente nell'abitazione è stata portata all'ospedale dal 118 per accertamenti. L'appartamento è stato dichiarato non fruibile. Sul posto 118 e tecnici del Comune di Bibbiena.