Giani: "Impegno per un sistema di qualità"

Una sanità pubblica che guarda al futuro partendo da chi ogni giorno ne rappresenta il cuore pulsante: le professioniste e i professionisti. È questo lo spirito di “Cantiere Sanità. Una Azienda, mille voci, un’unica visione”, l’iniziativa lanciata dalla Asl Toscana Sud Est per costruire il nuovo Piano Strategico Aziendale. Un progetto ambizioso, nato ieri all’hotel Etrusco, che coinvolge oltre 10mila dipendenti in un percorso partecipativo fondato sulla “medicina del valore” e centrato sulla persona.

Durante l’evento di apertura, spazio al dialogo, al confronto e soprattutto all’ascolto. Una grande giornata dedicata al personale, con il lancio di una survey e di una call for ideas accessibile anche ai medici convenzionati, per raccogliere spunti, dati e proposte utili al miglioramento dell’organizzazione sanitaria. Tutto attraverso la piattaforma online cantieresanita-toscanasudest.it. Un modello, quello toscano, che per il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto) “conferma l’impegno per una sanità pubblica di qualità e vicina ai cittadini”.

E l’assessore Bezzini sottolinea: “Tecnologia e valori devono camminare insieme, valorizzando il vero patrimonio del sistema: le competenze di chi ci lavora”.

Il percorso si concluderà a novembre con la presentazione del Piano Strategico. Un’occasione concreta per unire competenze, visione e partecipazione e costruire, insieme, una sanità pubblica più equa, sostenibile e vicina ai bisogni reali dei cittadini.