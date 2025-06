Notte di festa in via Vittorio Veneto. Oggi il debutto della Summer Night

AREZZOTutto pronto per la prima edizione di "Via Vittorio Veneto Summer Night", la festa dell’estate che oggi animerà Saione. L’inaugurazione è fissata alle 18 di fronte al Caffè Via Veneto, con il tradizionale taglio del nastro. A fare gli onori di casa saranno i commercianti, affiancati dalla direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, il presidente Mario Landini, il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi, il vicesindaco Lucia Tanti e il presidente di Estra Francesco Macrì. L’evento, organizzato da Confesercenti Arezzo insieme ai negozianti della zona e con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, è realizzato con il contributo di Estra, main partner, e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors.

Dalle 18 a mezzanotte via Vittorio Veneto diventerà un’isola pedonale dedicata allo shopping, al gusto e all’intrattenimento per tutte le età.Tavoli all’aperto, aperitivi, mercatini, spettacoli per bambini, musica e danze animeranno una delle principali arterie commerciali del quartiere. In programma le esibizioni della scuola di ballo liscio e caraibico Danz’Oasi, della Manuel Academy, di Oblivion Tango e della compagnia di danza aerea Team Cerchio Aereo in collaborazione con Sottosopra. Gran finale con il concerto live della Band 23 che proporrà le cover di Vasco Rossi, Ligabue e Negrita.

Per i più piccoli, un’area bambini con gonfiabili, truccabimbi e laboratori curati dalla Banda dei Piccoli Chef. Spazio anche alla prevenzione: l’associazione Dog sarà presente con operatori e peer educator per sensibilizzare i giovani su stili di vita sani e rispetto del divertimento.