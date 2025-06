Medaglia d’oro del corteggio. Agnelli premia il Rione Cassero

CASTIGLION FIORENTINOL’anno paliesco a Castiglion Fiorentino si chiude con la premiazione del Rione Cassero per il miglior corteggio del Palio dei Rioni 2025. All’indomani della proclamazione della vittoria del Rione Cassero, annunciata dallo speaker il giorno del Palio poco prima dell’ingresso dei cavalli in pista, il sindaco Mario Agnelli, che per l’occasione ricopriva anche la veste di presidente dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, ha consegnato nelle mani del presidente bianco-azzurro, Michele Falomi, l’ambita coppa realizzata dall’artista castiglionese Matteo Capitini. È la seconda volta che il rione Cassero si aggiudica la vittoria. La prima volta è stata nel 2007 e la seconda, appunto, quest’anno. Rimarrà nella sede per 2 anni.

"Il Corteggio Storico è formato da 140 figure e rappresenta la società di inizio 14esimo secolo" spiega il gruppo di rionali che si occupa del Corteggio Storico e vede in Alberto Polidori, il responsabile del corteo storico, in Francesca Rinaldi, la responsabile dei vestiti, oltre alle collaboratrici Giulia, Katy, Martina, Rachele, Eleonora, Erica e Lucia.

"Abbiamo cercato di sviluppare il tema delle casate nobili di allora, i Lambardi di Mammi, i Dragomanni e i Tizzi, e attraverso lo studio di queste nobili famiglie abbiamo allestito il corteo. Siamo stati molto rigorosi, niente orologi, niente occhiali e soprattutto i tatuaggi sono stati completamente coperti" affermano i rionali presenti alla premiazione. Con questa premiazione, si conclude così l’anno paliesco 2025 iniziato ufficialmente con il mese di maggio con le competizioni sportive e con il Paliottino, l’evento dedicato ai giovani rionali.

La.Lu.