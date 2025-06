Bucine saluta Lorenzo. Oggi è lutto cittadino

BUCINEL’ultimo viaggio del giovane diciassettenne Lorenzo Bitossi, morto sabato scorso a causa di un incidente stradale nel centro di Bucine, sarà fatto affianco delle sue amate due ruote. Il suo gruppo di amici, infatti, lo accompagnerà in moto dalla chiesa di San Leolino, dove la salma è esposta, fino a quella di Bucine dove alle 10 di questa mattina si terranno i funerali. Un gesto, questo, per ricordare la sua figura, la spensieratezza di un giovane che nel momento più bello della sua vita, proprio in sella alla moto, è purtroppo salito in cielo. Nessuno se ne fa una ragione; dalla mamma Alice al marito Simone, al padre Massimo e a tutti coloro che erano molto attaccati a Lorenzo e che stamani saranno lì, nel pieno centro del paese, a tributagli l’ultimo saluto e ad accompagnarlo nel cimitero del capoluogo dove sarà tumulato.

L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. "L’Amministrazione Comunale di Bucine - si legge in una nota - profondamente colpita dalla tragica scomparsa del giovane concittadino Lorenzo Bitossi, di appena 17 anni, vittima di un grave incidente in moto avvenuto lo scorso 25 giugno, esprime il proprio cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso. Interpretando il sentimento di partecipazione e profonda commozione dell’intera comunità, il Sindaco Paolo Nannini ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 28 giugno 2025, dalle ore 10 alle ore 11, in concomitanza con la celebrazione del rito funebre che si terrà presso la Chiesa di Sant’Apollinare di Bucine. Nel rispetto della memoria di Lorenzo e come segno di partecipazione collettiva, per l’intera giornata le bandiere del Palazzo Comunale saranno esposte a mezz’asta".

Mas.Bag.