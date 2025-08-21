Messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Faella. Giani. “Difesa del suolo come priorità”

Arezzo, 21 agosto 2025 – “Un intervento importante per la sicurezza di quest'area sotto il profilo idrogeologico”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha salutato il completamento del secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica del fosso Rantigioni, a Faella, nel Valdarno aretino, Comune di Castelfranco-Piandiscò. L'intervento, da 650.000 euro, ha riguardato la riqualificazione della strada e la sostituzione delle vecchie tubazioni con condotte molto più ampie, capaci di contenere portate maggiori. Al taglio del nastro hanno preso parte, insieme al presidente il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Michele Rossi. “Abbiamo posto la difesa del suolo come priorità nella realizzazione di opere pubbliche in Toscana” ha proseguito il presidente. "L'intervento che inauguriamo oggi si inserisce in questo ambito: l'opera realizzata avrà infatti una funzione importante di salvaguardia di quest'area sotto il profilo idrogeologico. La prevenzione, per noi, è la prima forma di protezione".