Arezzo, 21 agosto 2025 – Un nuovo corso di produzione musicale e sound design con Proxima Music. Il prossimo anno didattico della scuola aretina sarà arricchito dall’attivazione di un percorso dedicato appositamente all’applicazione dell’elettronica nel mondo della musica in cui sarà possibile imparare a comporre, arrangiare e produrre brani originali utilizzando software professionali, strumenti digitali e tecniche di elaborazione del suono.

Le lezioni, ospitate dalla sede di Proxima Music in via Severi e rivolte ad allievi a partire dai sette anni di età, saranno tenute dal sound designer Davide Freni e saranno anticipate da un pomeriggio gratuito di open day in programma lunedì 15 settembre per incontrare il docente, conoscere le specificità del corso e mettersi immediatamente alla prova nella produzione elettronica.

Il programma didattico prenderà il via con la conoscenza del suono e delle possibilità di trattamento del suono nel dominio digitale, poi le lezioni entreranno nel vivo con l’utilizzo della DAW - Digital Audio Workstation con cui gli allievi potranno iniziare a produrre le prime idee musicali tra più stili e generi. Questa fase sarà condotta utilizzando software o registrando il proprio strumento musicale acustico o elettronico, arrivando successivamente ad affrontare le tecniche di acquisizione.

Un’ulteriore fase potrà essere dedicata al mondo del suono e del sound design collegati alla cinematografia, con lo studio di come gli effetti sonori interagiscono con l’immagine e con la creazione degli effetti di scene di film o spot pubblicitari.

Questo innovativo corso farà affidamento su un docente che, dopo il diploma al Liceo Musicale “Petrarca” di Arezzo, sta attualmente concludendo il percorso di Laurea Triennale in Musica Elettronica al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e sta collaborando negli ambiti di sound design, registrazione e fonia nei contesti di studio e live correlati a musica moderna, classica e teatro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.