Estra, dividendo record. Agli azionisti 20 milioni. Macrì: "Creiamo valore"

di Papi GaiaAREZZOL’assemblea dei soci di Estra S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la destinazione dell’utile di esercizio. Tenuto conto anche dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, l’assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti (Alia Servizi Ambientali 39,50%, Coingas 25,14%, Intesa 25,14%, Viva Energia 10%), dividendi per complessivi 20.050.060 euro, equivalenti a 0,09 centesimi di euro ad azione. Un dato in crescita del 18% rispetto ai 17 milioni di euro distribuiti nel precedente esercizio, a conferma del trend positivo e dell’impegno di Estra nella generazione di valore per i propri azionisti e per i territori in cui opera.

Nella medesima assemblea sono stati, inoltre, presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione di Sostenibilità del Gruppo Estra, in ottemperanza al decreto 6 settembre 2024 in attuazione della Direttiva Europea Csrd. Il bilancio consolidato 2024 si è chiuso con 1.206.957 milioni di euro di ricavi totali, 165,3 milioni di euro di margine operativo lordo e 43,2 milioni di euro di utile netto.

"I risultati raggiunti e la distribuzione di dividendi per oltre 20 milioni di euro- ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra – in sostanziale crescita rispetto allo scorso esercizio, testimonia l’impegno crescente e la capacità di Estra di generare valore per i territori in cui opera. Particolarmente significativo, quest’anno, è stato anche il percorso intrapreso sul fronte della trasparenza e della responsabilità sociale, con la presentazione della dichiarazione di sostenibilità secondo i nuovi standard europei della direttiva Csrd. Adesso, proseguiremo con determinazione il percorso di aggregazione per dare vita alla nuova multiutility: un soggetto in grado di guidare, dal territorio, la transizione energetica. Una transizione che vogliamo inclusiva, tecnologicamente neutrale e fondata sull’ascolto dei bisogni reali delle comunità che serviamo".

Nicola Ciolini, amministratore Delegato di Estra, ha commentato: "La distribuzione di oltre 20 milioni di euro di dividendi, in crescita rispetto allo scorso esercizio, è un segnale concreto della solidità del nostro gruppo e della sua capacità di creare valore. I risultati approvati oggi confermano una traiettoria positiva che ci consente di rafforzare la fiducia degli azionisti e sostenere gli investimenti nelle nostre attività strategiche. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare il ruolo di Estra come facilitatore della transizione energetica all’interno della nuova multiutility Toscana, sempre con un’attenzione costante all’efficienza, alla sostenibilità e alla vicinanza alle comunità che serviamo".