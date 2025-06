Deri è il volto giovane della Tarros. Ingaggiato dal Don Bosco Livorno

Un giovane talento per la Tarros. Il club spezzino infatti ha ingaggiato Francesco Deri, classe 2005, 1.98 metri di altezza, ruolo 4. Giovane ma con un buon

bagaglio di esperienze. Deri ha mosso i primi passi nel Rosignano Basket, ma è al Don Bosco Livorno che è cresciuto trascorrendo sei stagioni nel settore giovanile e disputando tutti i campionati di eccellenza delle sue annate. Un cammino che lo porta ad affacciarsi presto anche al basket dei “grandi”.

Negli ultimi tre anni ha maturato esperienza in Serie C, chiudendo la stagione appena conclusa con una media di 9.5 punti a partita. Il suo potenziale non è passato inosservato: grazie al doppio tesseramento ha avuto l’opportunità di essere utilizzato anche dalla Libertas Livorno in Serie A2. Non solo basket “tradizionale”. Infatti ha partecipato, infatti, anche a due finali nazionali di 3 contro 3 dimostrando versatilità e spirito competitivo. In una di queste esperienze ha condiviso il campo con un giocatore che ritrova ora in bianconero, ovvero Tristan Lamperi. "Con questo nuovo arrivo – ha spiegato il direttore sportivo Maurizio Caluri – il progetto tecnico si arricchisce di un profilo dinamico, in grado di dare profondità e intensità. - Un giovane da seguire con grande attenzione".