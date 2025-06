Il Concerto del Mare. Grande successo per l’esibizione

Successo per il “Concerto del Mare” in piazza Verdi, esibizione della fanfara del Comando interregionale marittimo nord, diretta da Vito Ventre, che per la prima volta ha condiviso il palco con i giovani talenti del conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia: 15 strumentisti e 7 cantanti lirici che hanno arricchito la performance con entusiasmo e professionalità. Un concerto in cui le note e la voce rievocano nel pubblico le emozioni che il mare riesce a suscitare nell’animo. La scoperta e il superamento dei propri limiti, l’incontro tra popoli e culture, la navigazione come ricerca di bellezza e libertà, l’avventura e il coraggio, il mare come metafora della vita. E ancora il ruolo del mare come cornice di incontri, ricordi e sentimenti. "Un momento di straordinaria bellezza e condivisione per la nostra comunità, segno tangibile di quanto la cultura, la musica e le tradizioni legate al mare siano vive e sentite nel nostro territorio" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini, mentre per l’ammiraglio Flavio Biaggi, Comandante interregionale marittimo nord, "questo concerto ha rappresentato un’importante forma di sinergia tra la Marina Militare, la città di Spezia e il suo Conservatorio, i cui percorsi storici sono indissolubilmente legati al mare".