Napoli punta su Diego Mascardi: il giovane portiere dello Spezia nel mirino

Il Napoli è interessato al portiere aquilotto Diego Mascardi. Non sono passate inosservate, ai dirigenti campani, le doti tecniche dell’estremo difensore carrarese, classe 2006, sotto contratto con il club bianco fino a giugno 2028. Già nel giro della Nazionale Under 19, Mascardi è considerato un punto fermo dal ds Melissano e dal tecnico D’Angelo, un atleta che nel ritiro trentino si giocherà il posto da titolare con Sarr. È ovvio, però, che le avances del club partenopeo siano prese in considerazione dalla dirigenza aquilotta, fermo restando che la valutazione del giocatore si aggira sui 4 milioni di euro.

In itinere le posizioni dei due pezzi pregiati dello Spezia in odore di cessione: il difensore Przemyslaw Wisniewski, per il quale si sono mossi Palermo e Udinese (valutazione 4 milioni di euro) e il regista Salvatore Esposito, attenzionato da Palermo, Bologna e Besiktas (valutazione cinque milioni di euro).

Sul fronte arrivi, sono molti i contatti portati avanti dal ds Stefano Melissano, ma è chiaro che il mercato sia ancora in una fase embrionale, solo strada facendo si capiranno le possibilità di concretizzare ciò che allo stato attuale restano idee. Detto che Samuele Mulattieri ha come priorità quella di rapportarsi con la Serie A nelle fila del Sassuolo, solo presumibilmente sul finire di mercato si potrà capire se ci saranno margini di operatività, in funzione dei progetti tecnici del club emiliano sullo spezzino.

Resta in ballo il nome di Gabriele Artistico della Lazio, anche se l’Avellino si è mosso forte sul giocatore, mettendo nell’affare anche un altro atleta laziale. Per Giulio Maggiore, arrivano conferme da Salerno su quanto anticipato da La Nazione. Il centrocampista spezzino potrebbe intraprendere la via della risoluzione consensuale del contratto con la Salernitana e lo Spezia potrebbe proporre all’atleta di Valdellora la spalmatura dell’ingaggio in più anni di contratto. Su Maggiore ci sono gli interessi anche del Bari (che non eserciterà il diritto di riscatto) e del Palermo.

Occhi puntati, poi, sul forte centrocampista Matteo Dagasso, classe 2004, che il Pescara valuta 800mila euro. Sull’atleta ci sono anche il Lecce e il Cagliari, obiettivo non facile. Infine, il fantasista spezzino Edoardo Saporiti, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile aquilotto, dopo essersi messo in luce con la Lucchese, è seguito da Empoli, Entella, Pescara. In casa Spezia lo considerano un giocatore forte, ma non è allo stato attuale nei piani.

Fabio Bernardini