Calciatori dello Spezia in vacanza: relax e riflessioni post-stagione

La stagione si è conclusa da poco e per i calciatori sono iniziate le vacanze prima del ritiro estivo. Quello dello Spezia è in programma alla metà di luglio con sede a Santa Cristina Valgardena. Quindi in attesa di riprendere il lavoro sul campo e con il pallone gli “aquilotti“ sono in relax.

Vacanze al mare per il terzino sinistro Giuseppe Aurelio, per il quale lo Spezia eserciterà il diritto di riscatto dal Palermo, per 400mila euro, tra il 16 e il 18 giugno. Salvatore Esposito e l’ormai ex portiere aquilotto Stefano Gori hanno scelto le bellissime spiagge, bagnate da acque cristalline, di Cala Bassa, situata sulla costa nord-occidentale dell’isola spagnola di Ibiza, nel comune di Sant Josep de sa Talaia.

Si gode il sole e il mare, con momenti di relax assoluto sdraiato su un’amaca, Rachid Kouda, neo giocatore del Parma. Infine l’attaccante Gianluca Lapadula, dal suo profilo Instagram, ha lanciato il suo messaggio ai tifosi dello Spezia, sintetizzando l’amarezza per la mancata promozione in serie A sfumata con la sconfitta casalinga contro la Cremonese nel match decisivo. "Mi sono preso qualche giorno per metabolizzare la sconfitta, ma non è facile. Arrivarci così vicino fa ancora più male. Ci ho creduto, ci abbiamo creduto, società, squadra, tifosi. Grazie dal profondo del cuore per averci sostenuto fino all’ultimo". F.B.