Tennis, Tacchini è profeta in patria. Vince il torneo di Terza categoria

È l’alfiere di casa Leonardo Tacchini ad aggiudicarsi il torneo di Terza categoria organizzato dal Tennis Ceparana. Nei campi in play-it del circolo di via Puccini, sono stati ben 72 gli atleti che dalla seconda metà di maggio in poi si sono dati battaglia per settimane. Tacchini, classificato 3.5 (con un best rank 3.3 nel 2020) ha battuto nell’atto conclusivo con una grande rimonta il forte Matteo Ticchiati, classificato 3.1 del circolo tennis Spezia. Il punteggio in favore del ceparanese è stato di 3-6, 7-5, 7-6, per la grande soddisfazione del circolo bolanese.

Di seguito i risultati dai sedicesimi di finale. Maccioni-Paganini 7/5, 6/2; Tacchini-Arzela 6/2, 6/1; Cozzani-Manicardi 7/6, 7/5; Pardini-Mordacci 6/2, 6/4; Ciancio-Argenziano 7/6, 3/6, 10/3; Lo Bosco-Andreetti 6/3, 6/2;

Ottavi di finale: Emanueli-Maccioni 4/6, 6/3, 13/11; Tacchini-Invidia 6/2, 6/2; Scaramuccia-Cozzani 6/3, 6/4; Ticchiati-Pardini 6/3, 6/2; Parodi-Ciancio 6/1, 6/2; Pieri-Lo Bosco 6/1, 6/3. Quarti di finale: Emanueli-Faraca n.d.; Tacchini-Scaramuccia 6/2, 6/0; Ticchiati-Parodi 7/5, 6/3; Antognetti-Pieri 6/1, 6/4. Semifinali: Tacchini-Emanueli 7/6, 6/0; Ticchiati-Antognetti 7/5, 3/6, 6/4. Finale: Tacchini-Ticchiati 3-6, 7-5, 7-6.

mat.mar.