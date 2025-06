Case vacanza: mare, montagna o campagna, ecco quanto costano. Forte dei Marmi record italiano con una media di 2 milioni di euro

Firenze, 12 giugno 2025 – Scegliere tra mare, montagna o campagna per le vacanze estive: ognuno ha i suoi gusti ed è del tutto inutile cercare di imporre una verità oggettiva. Certo, numericamente il mare stravince, ma gli estimatori della montagna sono un esercito e infine c'è un gruppo di appassionati del relax e del buon vivere tipico della campagna. Il bello è che la Toscana è capace di offrire tutto questo.

Poi c'è la... nota dolente: i prezzi. Dal punto di vista del mercato immobiliare, dove si trovano le case più costose e dove invece si rimane su prezzi abbordabili? Lo spiega lo studio di Immobiliare.it Insights - del gruppo di Immobiliare.it, il noto portale immobiliare - che ha confrontato i prezzi delle case in vendita in alcune delle più rinomate località marittime, montane e campagnole italiane. E la Toscana gioca un ruolo da protagonista soprattutto per mare e campagna, guiidata da Forte dei Marmi.