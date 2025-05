Viareggio, 21 maggio 2025 - Uno tra i migliori in Italia. È il mercato immobiliare di lusso in Toscana. Oltre a Firenze, a ritagliarsi un ruolo di primo piano c'è la Versilia. Lo spiega il nuovo Osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights, insieme a LuxuryEstate.com e Santandrea. Ecco dunque la guida sulle residenze di lusso in Versilia: cosa e dove comprare e quali sono i tempi di vendita.