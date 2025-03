Case di lusso, gli stranieri investono in Toscana. Le zone più richieste e i prezzi

Firenze, 20 marzo 2025 - In vendita, c’è perfino un castello medievale. Immerso in uno dei paesaggi più suggestivi della Maremma grossetana, si trova al confine tra Siena e Grosseto. Ma i Paperoni con tanti soldi da investire in Toscana possono anche optare per un lussuoso complesso di ville a Forte dei Marmi, per un costo che va oltre i 10 milioni, oppure un’antica dimora nel cuore di Firenze, che viene 4 milioni e mezzo di euro.

La Toscana: Capolista nelle Ricerche Estere di Lusso

Sfogliando gli annunci immobiliari deluxe, non stupisce che, per le casse di lusso, la Toscana sia attualmente la regione preferita dagli stranieri, con il 20% circa delle ricerche complessive, seguita dalla Lombardia, che supera di poco il 17%, e dal Lazio, anch'esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all'11,5%. Lo afferma uno studio di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it.

Provenienza delle Ricerche

Guardando alla provenienza delle ricerche, la Germania è il Paese da cui giunge la gran parte dell'interesse di lusso verso l'Italia. Per la Toscana, la percentuale si situa al 23, che sale al 24,4 per quanto riguarda la sola Firenze. A seguire, per quanto riguarda gli stranieri che optano per investire a Firenze, troviamo i francesi al 12,4%.

Opportunità Esclusive: Villa della Gioconda

Curiosità: risulta sempre in vendita la Villa della Gioconda, che si trova a 5 chilometri da Firenze. Il prezzo? 18 milioni di euro.