Lusso al mare in Toscana, al noto stabilimento balneare il titolo di migliore beach club 2025 d’Italia

Firenze, 11 maggio 2025 – L’estate si avvicina, e per chi è alla ricerca di stabilimenti d’eccezione, non può non fare tappa in Toscana. È stato infatti assegnato anche quest’anno al cosmopolita Alpemare, a Forte dei Marmi, il titolo di Best Beach Club Italia 2025 (a pari merito Beach club del Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina). La Guida ai migliori beach club d’Italia 2025, curata da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, ha assegnato i Tre Ombrelloni Gold agli stabilimenti che distinguono il top tra i beach club d’Italia, valutati in base a una serie di criteri: location, design, servizi, food, beverage e mood.

Andrea Bocelli nel suo Alpemare

Alpemare, lusso in spiaggia

Un luogo cool quello di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti dal 2017, con clienti provenienti da ogni parte del mondo e rifugio delle celebrità che non amano apparire. Sinonimo di stile di vita, l'iconico luogo creato dalla famiglia Bocelli è una delle più esclusive località in Italia, un luogo magico dove la Dolce Vita non è mai svanita. Alpemare offre discrezione, lusso in spiaggia ed esperienze eccezionali nella tradizione culinaria italiana, un'oasi in cui trovare il posto preferito per rilassarsi. Si tratta di una riconferma, visto che il noto stabilimento balneare della Versilia aveva già conquistato il titolo nell’edizione 2024. Gli investimenti concretizzati nell’ultima stagione, con il raddoppio della struttura, hanno ulteriormente qualificato un beach club “di fama mondiale e di livello eccellente sotto ogni profilo” secondo i promotori della classifica.

Il Twiga in una foto d'archivio Umicini

Gli altri premi in Toscana

Oltre ad Alpemare e a Lido Villeggiatura, sono 13 in tutto i beach club italiani ad aver ottenuto i 3 ombrelloni gold, il massimo riconoscimento della guida. Come Langosteria Bagni Fiore (Paraggi) in Liguria. La Toscana ottiene altri due riconoscimenti, per Bagno Piero a Forte dei Marmi e il Twiga a Marina di Pietrasanta. Il Piero si è distinto per la sua capacità di adattarsi ai tempi moderni attraverso continui investimenti e innovazioni. Valorizzazione e modernizzazione delle strutture storiche ha permesso a Bagno Piero, diventato un luogo glamour ed elegante, di emergere come un esempio di eccellenza e sostenibilità nel panorama dei beach club italiani.

La famiglia di Sebastiano Santini dal 1933 mantiene una promessa fatta di cabine in legno coperte con tegole in cotto, di pattini in legno, di barche a vela e dal 1974 una piscina che viene riempita per voi con l’acqua del Mar Ligure. Nell’epoca dominata dalla fast culture, Bagno Piero offre la slow elegance. Massimo riconoscimento ‘Tre ombrelloni gold’ anche per il Twiga, lo storico beach club di Flavio Briatore recentemente passato nelle mani di Leonardo Maria Del Vecchio. Ristorazione, intrattenimento di lusso e lifestyle qui si fondono in una destinazione diventata oramai iconica, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale.

Tra gli altri premi: San Greg by Feudi di San Gregorio Award – Best Design Beach Club Italia 2025 a Le Carillon Vesta Portofino, Paraggi(Liguria); Loovers Award – Best Pet Friendly Beach Italia 2025 Baba Beach, Alassio (Liguria); Miglior Spiaggia Comunale Italia 2025 Alle Boe, Forte dei Marmi.