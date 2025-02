Il Twiga è venduto a Del Vecchio. Il gruppo Lmdv lo rileva al 100%

Affare fatto. Leonardo Maria Del Vecchio ha acquistato il 100% del Twiga da Flavio Briatore che nelle scorse settimane aveva rilevato le quote residuali di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena e del partner francese Michel Sebastien per mettere nelle mani del rampollo Luxottica un pacchetto unico da passare di mano. Lmdv Hospitality Group, la nuova capogruppo per il business dell`accoglienza nella holding di Del Vecchio è quindi da oggi interamente proprietaria del Gruppo Twiga. Dalla fusione tra Triple Sea Food (che detiene i 3 brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia, Vesta) e Twiga (parte del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa), nasce il nuovo gruppo Lmdv Hospitality che gestirà l`intero business dell`ospitalità per Lmdv Capital avviando un ambizioso piano di espansione. "L`acquisizione del Twiga rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Lmdv Hospitality – dichiara Del Vecchio – questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l`hospitality in Italia e all`estero".

Soddisfatto Mr Briatore che ha esternato su Instagram la bontà dell’operazione (con tanto di applausi dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci sotto il post). "Twiga è stata un`icona dell`intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo – scrive – oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata. Lmdv Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il Dna e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi". E già si profilano le strategie di revisione dell’assetto organizzativo del Twiga beach club: il progetto è affidato allo studio Fanti Bozzetti Menegon; l’attuale ristorante Vesta si trasferirà all`interno del Twiga, mentre il precedente spazio che lo ospitava (cioè l’ex Franco Mare) diventerà il nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari. In Sardegna, l`ex Billionaire verrà convertito in un nuovo Twiga, all`interno del quale sorgeranno due ristoranti: Casa Fiori Chiari e Vesta. Anche Montecarlo e Baia Beniamin vedranno l`inserimento del brand Vesta come ristorante all`interno dei Twiga, consolidando la sinergia tra i marchi del gruppo.

Francesca Navari