La fondazione Tiamo ringrazia il Rotary

Rotary e solidarietà, la beneficenza non va in vacanza. In occasione della riunione del Rotary Club dedicata alla solidarietà "Uniti per fare del bene" organizzata allo Chalet di Torre del Lago promossa da Rotary Club Chianciano Chiusi- Montepulciano, presidente Davide Pezzuolo; Rotary Distretto 2071, governatore Giorgio Otello; Rotary Club Viareggio Versilia, presidente Valentina Ferrante, la beneficenza è diventata azione concreta nei confronti, questa volta, di un’associazione del territorio versiliese.

In occasione dell’incontro "Il Rotary all’Opera, nessun dorma" organizzato per la prima della Turandot coordinato e presentato da Marina Gridelli, assistente del governatore dell’Area Tirrenica 3, è stata coinvolta la Fondazione T.I. A. M.O (Insieme Associazioni Malattie), presidente Giorgio Fazzini. Associazione alla quale è stata destinata una donazione dai Club Rotary che hanno partecipato. Un gesto per il quale la Fondazione, presidente Giorgio Fazzini, ringrazia il Rotary.

Nell’incontro sono state illustrate le finalità, gli obiettivi della Fondazione e le attività di carattere sociale che sono svolte in favore e a supporto di ragazzi e ragazze fragili e con disabilità, in prevalenza adulti e delle famiglie. La Fondazione rappresentata nell’incontro da Mario Franciosi, ha donato un fotolibro dell’attività del 2024 e ha evidenziato che tutto è realizzato grazie all’impegno dei volontari che coordinano e supportano le attività. Franciosi ha aggiunto che quello che la Fondazione realizza è possibile grazie alle donazioni e ai contributi ricevuti, in questo caso dal Rotary, che vangono investiti nei progetti e nelle iniziative.