Giovani, formazione e percorsi di crescita

VINCI

Fornire ai giovani percorsi di crescita per arrivare alla carica desiderata in azienda. Questo lo scopo dell’evento di formazione promosso dal Rotary Club Empoli, in collaborazione con il Rotaract, che si è svolto nella sala riunioni dell’Hotel Da Vinci. L’organizzatore della tavola rotonda è stato Raffaele Berni (nella foto), CEO dell’azienda di famiglia "Berni s.r.l.", nonché socio del Rotary Club, che è stato affiancato da Roberto Sturla, anche lui rotariano, CEO "By Michelangelo" e "BM Leather". Insieme a loro Barbara Antonini, CEO della "Antonini S.r.l., coordinatrice di Confindustria per l’empolese-valdelsa, e Andrea Mortini, CFO europeo di "Consilium Safety Group", presidente Confindustria giovani di Firenze centro e costa toscana. Durante la serata sono stati sottolineati i requisiti ritenuti essenziali per intraprendere una promettente carriera. Particolare rilievo è stato dato alla formazione lungo tutto l’arco della vita come investimento per i dovuti aggiornamenti in un mondo in evoluzione, dove le competenze tecniche devono essere continuamente aggiornate. Menzionata anche la capacità di "problem solving", che, abbinata al senso di responsabilità, al coraggio e all’ambizione, continua ad essere una caratteristica vincente nelle risorse umane. A chiudere i lavori ci hanno pensato il presidente del Rotary Roberto Gelli e del Rotaract Sofia Fiumalbi.