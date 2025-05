Che casa compri a Firenze con 200mila euro? Da 77 a 39 metri quadri, ecco dove

Firenze, 26 maggio 2025 – I valori immobiliari di Firenze consentono con 200mila euro, di acquistare 65 mq di soluzione usata e 52 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 7 mq. Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come “Novoli” si potrebbero acquistare 77 mq. In centro si potrebbe comprare una tipologia signorile in ottimo stato di 39 mq. Questo secondo l’indagine condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prendendo in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova.

I dati riguardano diverse città italiane. Sempre con 200mila euro nella vicina Bologna, per esempio, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, si possono acquistare 76 mq di tipologia usata e 58 mq di nuova costruzione. 1 mq in meno, 57 mq di tipologia usata si possono acquistare nelle zone centrali. Se si punta a una delle zone universitarie, intorno all’Ospedale S. Orsola, dove spesso si concentrano gli investitori, le case usate acquistabili si aggirano intorno a 65 mq.

Aumento dei prezzi

Secondo un’analisi di Assoutenti e del Centro di formazione e ricerca sui consumi eseguita a febbraio 2025, rispetto al 2019 i prezzi degli immobili in Italia sono aumentati in media del 16%. Firenze si conferma tra le città con i maggiori rincari e i prezzi più alti, seconda solo a Milano, dove le quotazioni al metro quadro hanno superato i 5.400 euro. Nella capitale toscana il costo medio al metro quadro è passato da 3.900 euro nel gennaio 2019 a 4.400 euro nel gennaio 2025, con un incremento superiore al 13%.

I redditi dei fiorentini

In città i redditi più alti sono per lo più concentrati nel perimetro Unesco. A partire dall’area del Q1 di Piazzale Donatello dove si concentrano i redditi medi più alti: pari a 41.343,14 euro. Nella sostanza, parliamo di residenti con stipendi intorno ai 3.300/3.400 euro al mese. Non male stanno anche gli abitanti del Galluzzo, con redditi medi che sforano il tetto dei 37mila euro. Subito dietro, coloro che hanno scelto di vivere con vista sulla Fortezza da Basso (36.750,83 euro). E che dire dell’anello di residenti concentrati tra Porta al Prato e Palazzo Strozzi, parliamo sempre di 36mila euro l’anno.