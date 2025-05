Comprare casa a Firenze nei 5 quartieri dove i prezzi scendono o sono sotto la media

Firenze, 16 maggio 2025 – Il mercato immobiliare di Firenze resta tra i più cari d’Italia, ma non mancano le opportunità per chi è alla ricerca di un buon affare. Ad aprile 2025, secondo l’ultimo report del portale Idealista, il prezzo medio al metro quadrato per un’abitazione in città è salito a 4.406 euro, con una crescita del +1,7% rispetto a marzo, +4,1% da inizio anno e quasi +7% rispetto ad aprile 2024. Ma ci sono zone dove, controcorrente, i prezzi sono in calo o restano stabili.

E chi non può o non vuole comprare ma cerca un immobile in affitto? Sempre con fonte Idealista/data, un report illustra la top ten dei quartieri più richiesti in Italia per chi vuole affittare. Ebbene, il centro di Scandicci è terzo a parimerito con Setteville a Guidonia mentre appena fuori dalla top ten ci sono Sesto Fiorentino e la zona ovest di Prato (Galciana, Maliseti, Vergaio).

Tornando però alla ricerca di una casa da acquistare, ecco dunque i cinque quartieri più convenienti di Firenze, grazie a prezzi in discesa o sotto la media della città. Media che, vale la pena di ricordare, è comunque decisamente elevata.