Come affittare casa ai turisti in Toscana: le 10 regole d’oro e cosa è cambiato nel 2025

Firenze, 14 maggio 22025 – Nel 2025 sono cambiate le regole per chi vuole affittare un appartamento a turisti in forma di locazione breve, specialmente nelle città d’arte come Firenze. Tra obblighi di sicurezza, comunicazioni digitali e controlli fiscali più rigidi, il rischio di multe è concreto per chi non si mette in regola. Dalla richiesta del Cin, il Codice identificativo nazionale, fino al check-in in presenza e alla tassa di soggiorno, ecco le 10 regole fondamentali da conoscere per affittare legalmente una casa ai turisti in Toscana, con un focus specifico sulle norme più stringenti introdotte dal Comune di Firenze.