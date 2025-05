Affitti brevi a Firenze, nuovo blitz contro i tastierini: 400 adesivi sui portoni. “Ci prendete per bischeri?”

Firenze, 10 maggio 2025 - Nuovo blitz nella notte del comitato Salviamo Firenze per viverci contro i dispositivi di self check-in nel centro storico. Dopo la rimozione delle keybox, i volontari hanno affisso adesivi con la scritta "Ma ci prendete per bischeri?" sui tastierini elettronici installati all’esterno dei portoni. Al momento sono circa 400 quelli lasciati. L’azione è avvenuta in particolare nell’ultimo tratto di via de’ Pepi, dove – denunciano dal comitato – a fronte della sparizione di 13 keybox, sono comparsi 10 tastierini.

"A distanza di due mesi dall’avvio della rimozione da parte dei vigili o in forma volontaria delle keybox, stiamo assistendo al moltiplicarsi dei tastierini elettronici – affermano da Salviamo Firenze –. Questi proprietari confidano di farsi beffa della legge e della delibera del Comune, visto che i controlli sono ancora scarsi e poco approfonditi. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: non va tollerata la sostituzione delle keybox con i tastierini. Evitiamo le prese in giro".

Per il comitato, "ne va della credibilità di Palazzo Vecchio. Non si può lasciare spazio ai furbetti che continuano ad agire come prima, solo cambiando strumento. Servono controlli veri e chiediamo anche la collaborazione dei cittadini". Un appello è rivolto anche alla sindaca. "Ha detto che non avrebbe più tollerato furbizie né in strada né nei condomini. Giusto, ma ora intervenga con fatti concreti. Le parole non bastano" conclude il portavoce Massimo Torelli.