Fiorino sotto le stelle: tra corsa, sorrisi e solidarietà

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 giugno 2025 – Nella serata di mercoledì 25 giugno via della Querciola a Sesto Fiorentino si è animata per la 12ª edizione de Il Fiorino sotto le Stelle, manifestazione non competitiva organizzata dal Gs Il Fiorino, ancora una volta capace di coniugare sport, festa e impegno sociale.

La location d’eccezione è stata, come da tradizione, la struttura commerciale BigMat Focardi e Cerbai, che ha generosamente messo a disposizione i propri spazi per ospitare podisti, famiglie e curiosi, accorsi numerosi per condividere una serata all’insegna del movimento e della solidarietà. Il ricavato della manifestazione è stato destinato all’associazione “Girotondo per Sempre”, attiva all’interno dell’Ospedale Meyer di Firenze, che da anni si prende cura dei più piccoli con iniziative concrete e umanamente preziose. Reduce dal trionfo alla Notturna di San Giovanni – dove si è imposta per numero di partecipanti e punteggio – la squadra del GS Il Fiorino ha confermato tutta la sua capacità organizzativa con un evento serale ben curato, proponendo un percorso suggestivo lungo le ciclabili della piana sestese, immerso nel verde della zona de “La Querciola”.

Ma è stato soprattutto il terzo tempo a sancire lo spirito della serata: una grande conviviale finale, che ha reso l’incontro sportivo un vero momento di aggregazione. In questa cornice, la ETS Regalami un Sorriso ha donato nuove piastre per defibrillatore BLSD alla Polisportiva Oltrarno, che aveva scoperto la scadenza delle precedenti. Un gesto concreto, che si traduce in sicurezza e prevenzione, come ha ricordato il presidente dell’associazione, sottolineando l’importanza della manutenzione costante di questi dispositivi salvavita. La formula “corsa + cena” si dimostra ancora una volta vincente: un modo semplice e coinvolgente per avvicinare sempre più persone al mondo del podismo, tra spirito sportivo, amicizia e solidarietà. Servizio fotografico ufficiale a cura della ETS Regalami un Sorriso.

Le ultime notizie sul podismo a questo link