Calenzano, il trofeo Misericordia: foto e classifica

Calenzano, 24 giugno 2025 – Si è svolta a Calenzano la 18ª edizione del Trofeo Misericordia, corsa podistica competitiva di 8,8 chilometri, con percorso ridotto dedicato ai camminatori. L’evento, sponsorizzato dalla Misericordia di Calenzano, è stato organizzato con cura dall’Atletica Calenzano, che ha allestito ristori e tracciato nel suggestivo scenario del Parco di Travalle.

Uno dei momenti più attesi è stato l’attraversamento del torrente Marinella sull’antico ponte in muratura, divenuto simbolo della gara: la tradizione vuole infatti che chi lo attraversa per primo conquisti la vittoria. E così è stato anche quest’anno, con Emanuel Daniel Ghergut a imporsi tra gli uomini ed Emily Bulukin tra le donne, entrambi passati per primi sullo storico ponte.

Ad aprire la manifestazione una corsa amichevole riservata ai giovani, con una cinquantina di ragazzi delle categorie giovanili dell’Atletica Calenzano impegnati in una prova festosa e partecipata.

Buona l’affluenza complessiva, favorita anche dalla possibilità di cenare presso la festa della Misericordia al termine dell’evento. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un Sorriso.