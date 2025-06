Antichi borghi e natura camminando sulle tracce della Via Francigena

Tutti in marcia domenica a Pontremoli per la ‘Francigena Half Marathon’, camminata podistica non competitiva sulla tappa 22 della storica Via con arrivo in Piazza della Repubblica. Pensata per le famiglie e per chi vuole godersi luoghi meravigliosi senza l’ansia del cronometro la manifestazione organizzata da Asd Goodbike si sviluppa su 3 percorsi: 24.3 km con partenza dall’Ostello di Berceto, 19.6 km con partenza dal passo della Cisa (porta della via Francigena) e 8.8 km con partenza dalla frazione di Casalina. Il servizio bus navetta per i punti di partenza sarà attivo ai giardini del Teatro della Rosa: ore 6.30 per il percorso lungo, 7.40 per quello medio, 9.45 per il tratto corto.

Partiti dall’Ostello di Berceto (990 mt ) si sale verso Monte Valoria (1.230 mt) per poi scendere ai 1.040 metri del Passo della Cisa dove partirà il percorso medio. Dalla porta della Via Francigena si segue il sentiero fino al passo del Righetto con il primo punto ristoro. Da qui la discesa fino alla frazione di Cavezzana D’Antena. Si toccheranno le frazioni di Previdè, Groppodalosio, con il suo ponte medioevale sul fiume Magra, per i pellegrini della Via Francigena, Casalina dove sarà attivo il secondo ristoro. Quindi si attraversano Toplecca e Crocetta, poi la discesa fino al traguardo.

N.B.