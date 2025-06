Parcheggio in via Dorsale. Arrivano soldi dalla Regione

Arrivano i soldi dalla Regione Toscana per potenziare e migliorare il parcheggio in via Dorsale, quello di fronte allo stabilimento del Nuovo Pignone: risorse che permetteranno al Comune di Massa un intervento importante per la riqualificazione di una zona che a oggi risulta comunque degradata. Tant’è vero che il progetto faceva già parte del progetto pilota da circa 6 milioni di euro, elaborato dal Consorzio Zona industriale apuana (Zia) come capofila per partecipare al bando del ministero dello Sviluppo economico, però mai finanziato.

In quel progetto di ampio respiro, che coinvolgeva tutti e tre i Comuni di costa con varie ipotesi, la riqualificazione del parcheggio rientrava però in un sistema più ampio con revisione della rotonda in via Lodolina e il marciapiede nella zona dell’obelisco davanti al Nuovo Pignone (1 milione 200mila euro). Il progetto del parcheggio, del valore complessivo di 700mila euro, è stato quindi ripreso, stralciato e presentato al bando della Regione Toscana del 2024 destinato a finanziare interventi per i parcheggi pubblici, con la notizia del finanziamento arrivata nelle scorse settimane. Così gli uffici si sono mossi e hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.

Secondo i progettisti e l’amministrazione, il progetto garantirà un collegamento più fluido con altri servizi esistenti, come la vicina fermata del bus, che collega il centro città con Marina di Massa, e prevede l’installazione di una nuova stazione di ’bike sharing’. La nuova stazione è inserita all’interno del progetto di potenziamento della rete già esistente costituita da 6 punti presenti sul territorio comunale. E’ inoltre vicino al parco fluviale del Frigido e in tal senso l’area di sosta diventa un punto di partenza ideale per chi intende raggiungere a piedi o in bicicletta le aree verdi lungo il fiume. L’intervento prevede non solo il rifacimento del manto stradale e delle infrastrutture, ma anche l’inserimento di elementi di arredo urbano, illuminazione pubblica e segnaletica, che avranno un impatto estetico positivo su tutta l’area circostante lo stabilimento riqualificando l’area sia in termini di decoro urbano che d’incremento della sicurezza.