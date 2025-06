Le opere della rinascita. Prima pietra all’ex cinema 14 anni dopo l’alluvione

All’ex cinema non si entra più dalla porta principale, che è stata murata. Quando varchi l’altro ingresso e vedi la grande sala alluvionata, è un tuffo al cuore. Lo è stato per tutti. Ieri mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato ad Aulla per alcune tappe legate alla ricostruzione del post alluvione. Alluvione che nel 2011 aveva lasciato due vittime e danneggiato pesantemente buona parte della città le cui ferite sono ancora aperte, come la sala polifunzionale sotto il comune, chiusa da allora. Le immagini raccontano: dentro il grande salone non c’è più parte del pavimento, le ruspe sono al lavoro per togliere il materiale, ma resta ancora sulle pareti e per terra il fango di quel terribile 25 ottobre 2011.

Ieri mattina è stata sistemata una simbolica prima pietra, per dare avvio alla ricostruzione del salone, per il quale la Regione Toscana ha stanziato 1,5 milioni di euro. Il progetto, del valore complessivo di 2 milioni di euro, prevede la realizzazione di uno spazio flessibile con foyer e grande sala modulare, disponibile per laboratori e attività condivise. Giani ha inoltre inaugurato la nuova pista ciclopedonale ricavata dal tracciato della storica ferrovia Pontremolese. La Regione Toscana, tramite il Masterplan, si è impegnata molto per riqualificare la città e far sparire le cicatrici dell’alluvione, rendendo Aulla più sicura e più bella.

Nel progetto c’era anche la ciclabile: dopo quasi 20 anni dall’ultimo passaggio di un treno sul tracciato storico della Pontremolese e 17 anni dallo spostamento della stazione agli Sprini, le vecchie rotaie si sono trasformate in un moderno percorso ciclopedonale che collega la zona nord e sud della città. Un’opera, finanziata per 1,6 milioni di euro dal Ministero del Turismo, resa possibile grazie all’acquisto delle aree ferroviarie con i fondi stanziati dalla Regione Toscana per il Masterplan. E ancora un sopralluogo al tunnel di collegamento tra la palestra e il plesso delle scuole medie Alighieri. Una palestra ultimata da tempo ma ancora mai utilizzata proprio per la mancanza di un collegamento con la scuola. E’ intervenuta nuovamente la Regione Toscana con un finanziamento di 200mila euro, già approvato come esecutivo nell’aprile 2023, un cantiere in tre lotti per un costo complessivo di 480mila euro.

Per finire una piccola sorpresa musicale e di solidarietà, in via Veneto, dove i commercianti hanno realizzato l’iniziativa ‘Mandala in cielo’. Tradizionalmente, i mandala sono utilizzati per favorire calma interiore e pace spirituale, spesso sono realizzati con sabbia colorata, in questo caso sono stati ricamati a mano, strizzando l’occhio alla solidarietà, visto molti cittadini hanno comprato simbolicamente un mandala e i fondi raccolti, duemila euro, sono stati donati al Volto della speranza, che si occupa di prevenzione e di sostegno ai pazienti oncologici. Con il coinvolgimento delle scuole aullesi, è stata inoltre istituita una lotteria a premi abbinata ai disegni degli alunni delle classi materne, elementari e medie.

"Una giornata intensa, significativa che ha toccato tre emergenze della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Valettini –. Ringrazio il presidente Giani per la concretezza, è stato per la prima volta in visita come nostro concittadino, a seguito del conferimento della cittadinanza onoraria. La giornata segna un momento significativo per Aulla che vede concretizzarsi progetti strategici che ridisegnano il volto della nostra città. Progetti di riqualificazione e rigenerazione che proseguiranno nel crono-programma del Masterplan che prevede, inoltre, la realizzazione della Casa di Comunità e delle nuove case di edilizia residenziale pubblica nell’area del vecchio scalo cittadino".

Monica Leoncini