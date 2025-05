Da Ponzano Superiore al castello della Brina con Sigeric e Press Bike

Dalla collaborazione tra Press Bike e la cooperativa Sigeric è stato elaborato un calendario di esperienze e attività all’aria aperta finanziate dal Comune di Santo Stefano Magra. Il territorio di Santo Stefano, da sempre snodo viario fondamentale e crocevia fondamentale tra Golfo della Spezia, Costa Apuana e Lunigiana, è punto fondamentale lungo la Via Francigena e conserva ancora oggi testimonianze storiche ed artistiche di pregio nella provincia della Spezia. Dal centro storico al pittoresco borgo di Ponzano Superiore, fino ai Santuari posti nei pressi del Canale Lunense, edifici di culto dal fascino e dalle tradizioni che si perdono nel tempo, tutto il territorio comunale sorprende il visitatore.

Oltre alla parte storico culturale Santo Stefano Magra offre anche diverse possibilità per chi ama le attività outdoor e per chi cerca autenticità sia nei prodotti tipici (celebre la Scherpada) che nelle tradizioni. Già da domenica 4 maggio sarà possibile percorrere un tratto della Via Francigena da Ponzano Superiore alle rovine del Castello della Brina con un semplice trekking guidato ad offerta libera. La camminata inizia dal borgo di Ponzano Superiore. Percorrendo la Via Francigena si parlerà dei pellegrini e delle caratteristiche naturali che si incontreranno lungo il tragitto. Si arriverà al sito archeologico del Castello della Brina dove si scoprirà la storia di questo insediamento, la sua importanza strategica e il ruolo che ha avuto nel nostro territorio. La partenza è prevista alle ore 10 (distanza 3km, medio-facile, tempo di percorrenza 2.30 h). Prenotazione obbligatoria a [email protected] - [email protected]