Luci all’ostello e delegazione ... istituzionale

Un borgo incantevole, Filetto, in una posizione strategica su quell’antico percorso di fede rappresentato dalla Via Francigena che l’attraversa. Solo di recente, l’Ostello è stato riaperto nel centro del paese a fianco la chiesa parrocchiale; una struttura secolare dotata di un magnifico portico con il selciato originale in pietra che, dopo molto tempo, ha iniziato a essere frequentato dai pellegrini. Fra le prime avanguardie ad arrivare, lunedì sera è giunta una comunità proveniente da Parona, in provincia di Pavia; 25 persone, con il sindaco in testa, in sella a mountain bike e biciclette da corsa, percorrendo la Via Francigena e dirette a Roma che si sono fermate per pernottare in quello che un tempo era un convento. "Sono 731 Km complessivi quelli che percorreremo - spiega Giuseppe Lorena referente del gruppo - Sono ormai 3 volte che percorriamo la Francigena per il Giubileo, diretti a Roma. Vi siamo stati nel 2000, nel 2016 e adesso... Nel frattempo abbiamo partecipato a pellegrinaggi lungo i principali sentieri di fede in tutta Europa. Siamo scesi da Monte Bardone, poi saremo a San Miniato, quindi a Siena, Bolsena e nella Capitale". Nella storica piazza della Chiesa, Maurizio Claroni, gestore dell’Ostello, ha approntato un rinfresco a base di prodotti tipici della Lunigiana per ristorare gli ospiti. Fra questi anche Massimo Bovo, il sindaco di Parona: "Veniamo da un territorio in cui operano industrie importanti - afferma il primo cittadino - fra cui due fonderie, industrie chimiche, un termovalorizzatore. Perché questo viaggio? Uno dei motivi fondanti è la rigenerazione dello spirito, la fede. A Roma faremo il ’giro delle sette chiese’,con il passaggio dalla Porta Santa e assisteremo alla messa a San Pietro. La Città Eterna suscita sempre un particolare fascino, ma questi vostri borghi, la storia e la natura che li circonda, sono davvero bellissimi e irripetibili".

Roberto Oligeri