Forza Italia ”Economia e turismo“

Tutto pronto per “Economia e turismo: due strade, una direzione”, la tavola rotonda aperta al pubblico e con grandi ospiti, organizzata da Forza Italia Lucca. L’appuntamento è per domani, sabato 14 giugno. alle 10 nel sotterraneo del Museo della Zecca in piazzale San Donato, alla presenza dell’onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale del partito. Dopo i saluti del sindaco Mario Pardini, a confrontarsi su un tema di grande attualità ci saranno tanti importanti protagonisti. Si partirà con la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, che parlerà del “Turismo delle radici”, mentre a intervenire su “Il commercio del futuro” sarà il presidente della Confcommercio, Ademaro Cordoni. I vertici della Confartigianato invece, con la presidente Michela Fucile e il direttore Roberto Favilla, affronteranno il tema “La nuova era dell’artigianato: trasformazioni e ripercussioni”, mentre Daniele Benvenuti, responsabile provincia di Lucca Confesercenti Toscana, parlerà su “Gli scenari del turismo”. Poi spazio a due manfestazioni top, col patron MImmo D’Alessandro che farà un focus su “Lucca Summer Festival, una scommesa vinta”, e Nicola Lucchesi e Emanuele Vietina, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Lucca Crea, sull’argomento “Lucca Comics & Games, l’indotto sulla città”. A moderare la tavola rotonda sarà l’assessore al turismo Remo Santini, mentre le rilessioni finali saranno affidate all’onorevole Bergamini.