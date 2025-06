Traffico caos tra Calenzano e Sesto, colpa di un piccolo cantiere

Calenzano (Firenze), 26 giugno 2025 – Un piccolo cantiere che crea una grande coda. Succede tra Calenzano e Sesto Fiorentino, dove questa mattina il traffico era molto appesantito, per non dire bloccato, nel tratto di via Vittorio Emanuele che va dalla rotonda con via Baldanzese a quella con via Dante Alighieri-via Verga-viale Pratese.

Difficoltà in tutti e due i sensi di marcia a causa di un semaforo provvisorio necessario per dei lavori che interessano la sede stradale, principalmente per il rifacimenti di segnaletica orizzontale, ma risulta in corso anche un intervento sulla rete elettrica con interessamento della strada.

Sempre per quanto riguarda il Comune di Calenzano dal 25 al 28, dalle 20 alle 7, si svolgono lavori di asfaltatura; sono previsti chiusura del parcheggio, con rimozione delle auto in sosta, di Via Don Minzoni in fregio al Conad; chiusura del parcheggio, con rimozione delle auto in sosta, di Via Larga in fregio al n. civico 73; restringimento di carreggiata, con movieri o impianto semaforico, in Via Pertini, tratto da Via della Conoscenza a Via Bordoni.