Alluvione, i lavori vanno avanti. Sette cantieri attivi a Calenzano

Sono sette i cantieri attivati sul territorio di Calenzano dopo l’alluvione del 14 marzo scorso, per un importo complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 6,4 milioni di euro. La cifra più alta rispetto a tutti gli altri Comuni. La stima poi è di una spesa di circa 5 milioni di euro per il ripristino del patrimonio pubblico (strade comunali, edifici). Ieri mattina il sopralluogo sul cantiere dell’intervento di somma urgenza attivato a La Chiusa con l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, il sindaco calenzanese Giuseppe Carovani e il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti. Luogo non casuale quello scelto, visto che si tratta dei punti maggiormente colpiti; l’altro è in località Baroncoli, al Molino Bongianni. "Calenzano, in particolare – ha spiegato Monni - è stato uno dei comuni più colpiti. È importante sottolineare che non ci sono state vittime né situazioni di pericolo estremo per le persone. Questo dimostra l’efficacia del sistema di Protezione Civile". "Siamo in una fase avanzata di interventi di ripristino a livello arginale su punti critici sul territorio - ha sottolineato invece Carovani - come qui a La Chiusa. Per quanto riguarda il Comune abbiamo proceduto in somma urgenza a vari interventi di ripristino di guadi, di messa in sicurezza a livello di viabilità su diverse frane collinari. La somma impegnata è di 600mila euro e siamo in attesa di riscontri e certezze sui tempi di erogazione da parte del Governo".

A Calenzano – ha aggiunto Masetti – "specie sul Marinella di Legri il Consorzio sta attuando un terzo delle 20 somme urgenze del valore totale di quasi 19 milioni. Questo importante impegno, che si aggiunge alla attività di manutenzione ordinaria, dimostra la capacità del nostro ente tecnico-operativo di agire con rapidità ed efficacia".