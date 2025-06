A Villa Vittoria Cultura la monografia dedicata a Gianfranco Mello

Firenze, 26 giugno 2025 – A Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante a Firenze, c'è un nuovo appuntamento con l'arte e con uno dei pittori più raffinati del Novecento: il 2 luglio, con inizio alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del secondo volume della monografia dedicata a Gianfranco Mello, artista veneziano d’origine e fiorentino d’adozione. L'evento è organizzato da Villa Vittoria Cultura, che si avvale della partnership di Fondazione Spadolini Nuova Antologia e Firenze Fiera. Il libro, dal titolo 'I giorni della pittura', raccoglie l’intero corpus delle opere realizzate da Mello tra il 1986 e il 2018: si tratta degli ultimi trent’anni di attività di un autore che ha saputo trasformare ogni dipinto in un racconto visionario e poetico. L'incontro sarà introdotto e moderato da Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura. Interverranno Luciana Frilli, presidente della Fondazione Mello e Paola Zamboni, curatrice di mostre d'arte e fotografia e autrice di 'Invito al viaggio' per Alinari. “Rendere omaggio a Gianfranco Mello significa celebrare non solo un artista, ma una visione lirica e profonda della pittura che ha saputo attraversare i decenni con coerenza, poesia e rigore – dichiara Giovanni Fittante –. Villa Vittoria è felice di ospitare questo nuovo appuntamento culturale che ci restituisce, attraverso il secondo volume della sua monografia, un patrimonio prezioso di bellezza, memoria e identità fiorentina”. Nel corso della sua carriera Mello, nato a Venezia nel 1933 e scomparso a Firenze nel 2018, ha partecipato a numerose mostre, vincendo tanti premi: tra questi si ricordano il premio d'onore delle arti emblema d'oro con Fiorino (1956), il premio nazionale città di Viareggio (1963). I suoi dipinti, è stato spiegato, “sono dei veri e propri affreschi su tela e la sua pennellata è assolutamente moderna ed ha saputo descrivere al meglio la bellezza di Firenze e del paesaggio toscano”. Il progetto culturale di Villa Vittoria ha il patrocinio di Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze e Regione Toscana. L'ingresso è libero e si accede da viale Filippo Strozzi 2: per informazioni si può contattare il numero 3925078407 o scrivere una mail a [email protected].