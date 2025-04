Firenze, prezzi delle case ancora in aumento: la mappa del mercato immobiliare

Firenze, 14 aprile 2025 – Non si arresta l’aumento dei prezzi delle case a Firenze. Secondo i dati pubblicati sul sito immobiliare.it, a marzo 2025 i prezzi al metro quadrato in città hanno raggiunto una media di 4.454 euro, segnando un aumento del 5% rispetto allo stesso mese del 2024 e di quasi il 10% rispetto a marzo 2020. Questa crescita, anche se inferiore ai picchi registrati in altri periodi, conferma il trend positivo degli ultimi anni, con valori che si mantengono su livelli elevati. La situazione non è però uniforme in tutte le zone della città.

Il centro storico, come prevedibile, si conferma il più caro, con prezzi medi di 5.865 euro al metro quadrato, seguito da Michelangelo - Porta Romana (5.753 euro/mq). Ma la crescita non riguarda solo le zone di lusso: anche aree come Serpiolle-Careggi (+14% rispetto a marzo 2024) e Ugnano-Mantignano (+15%) mostrano incrementi significativi.

Al contrario, alcune zone nell’ultimo anno registrano flessioni, come Bellosguardo-Galluzzo (-2,9%) e Settignano-Rovezzano (-4%). Vediamo nel dettaglio l'andamento dei prezzi nelle diverse zone di Firenze, partendo dalle zone più care.