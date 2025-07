Vicchio, punti wifi free in quattro frazioni e nel capoluogo

Firenze, 11 luglio 2025 - Attivati hot spot col bando "Piazza Wifi Italia". I punti wifi liberi e gratuiti nelle frazioni di Caselle, Villore, Santa Maria e Vespignano, e nel capoluogo in piazza della Vittoria presso la sede della Pro Loco e alla biblioteca comunale. L'installazione di nuovi access point ottenuti dall'Amministrazione comunale tramite il bando pubblico 'Piazza Wifi Italia" si è conclusa nei giorni scorsi. I dispositivi permettono una connessione internet a cittadini e turisti anche in aree dove il servizio era carente o del tutto assente. Basta caricare l’apposita applicazione e registrarsi. In ognuna delle postazioni attivate sono presenti dei cartelli con QR Code da inquadrare per scaricare l’applicazione sul proprio smartphone. Alternativamente è possibile recarsi sul sito di WiFI Italia (www.wifi.italia.it) e scaricare l’app, per navigare gratuitamente e in totale sicurezza. A specificare dove si trovano i punti è l'assessore alla frazioni Emiliano Salsetta che sottolinea: "L’intervento è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di attività private, come la Bottega di Santa Maria a Vezzano e la Bottega delle Caselle, dei circoli Arci di Vespignano e Villore, e di associazioni come la Pro Loco Vicchio.Un sentito ringraziamento va inoltre ai Comitati di Frazione, che hanno supportato l’Amministrazione nella scelta dei siti". "L'assenza totale o parziale di rete telefonica fissa-mobile e connessione internet in frazioni e aree più distanti del territorio comunale è una questione annosa e di non semplice risoluzione -sottolinea il sindaco Francesco Tagliaferri -, da una parte per le caratteristiche morfologiche e fisiche del territorio e dall'altra, proprio per questo, per il non interesse degli operatori privati a investire. Si tratta di una questione prioritaria per l"Amministrazione comunale che ha espresso interesse a partecipare a un progetto specifico di connettività per le cosiddette aree bianche di cui si sta facendo carico la Regione Toscana".

Maurizio Costanzo