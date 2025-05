Elezioni Umbria, segui lo spoglio di Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina

Perugia, 26 maggio 2025 – Segui lo spoglio dei tre comuni umbri chiamati al voto tra domenica 25 e lunedì 26 maggio (urne chiuse alle 15) per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali: Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina.

I cittadini aventi diritto al voto erano quasi 34mila, dei quali 23mila ad Assisi, dove il voto arriva dopo che l'ex sindaca, Stefania Proietti, sostenuta dal centrosinistra, è stata eletta presidente della Regione Umbria, terminando così il mandato in anticipo.

Affluenza definitiva

Ad Assisi ha votato il 64,36% degli aventi diritto (precedente 65,67%).

A Monte Santa Maria Tiberina l’affluenza definitiva è stata del 66,84% (precedente 69,64%).

Ad Amelia l’affluenza definitiva è 63,94% (precedente 66,91%).

Lo spoglio in diretta

Ad Assisi (Perugia) i candiati sono Valter Stoppini (vicesindaco della Proietti) per il campo largo di centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra.

Il voto ad Amelia

Ad Amelia (Terni) Avio Proietti Scorsoni, vicesindaco uscente, candidato civico sostenuto dal centrodestra, e Pompeo Petrarca, sostenuto dal centrosinistra.

Su 17 sezioni, le prime tre scrutinate delineano un testa a testa con 10 voti di distacco a favore di Scorsoni 50,9%) su Petrarca (49,1%).

Lo scrutinio a Monte Santa Maria Tiberina

Tre i candidati a sindaco nel piccolo comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) – poco più di mille abitanti – che si sfidano per sostituire Letizia Michelini (Pd), eletta in consiglio regionale alle ultime elezioni: sono Giorgia Gorini (Umbria Autonoma), Rinaldo Mancini (Un impegno comune) e Francesco Algeri Rignanese (Uniti per cambiare).

Sono tre le sezioni elettorali. La prima sezione scrutinata segna un largo vantaggio per Rinaldo Mancini (centrosinistra) al 78,6% contro il 20,5% di Algeri Rignanese e lo 0,9% di Gorini.

Il voto in Italia

Sono quasi due milioni gli italiani chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni amministrative, in 117 comuni in tutta Italia. I riflettori sono puntati soprattutto su Genova, un vero e proprio test per il 'campo largo': il centrosinistra si è compattato sulla candidatura di Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni ed ex martellista, che sfida Pietro Piciocchi, attuale sindaco facente funzioni dopo che l'ex primo cittadino Marco Bucci è stato eletto a presidente della Regione. Oltre al capoluogo ligure, sono chiamati al voto anche i cittadini di Ravenna, Taranto e Matera.