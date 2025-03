Eletti i nuovi presidenti della Province di Perugia e Terni: vincono Presciutti e Bandecchi

Perugia, 30 marzo 2025 – Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino (Partito democratico), è il nuovo presidente della Provincia di Perugia. Ad affermarsi a Terni è stato Stefano Bandecchi, primo cittadino della città dell’acciaio e leader di Alternativa popolare.

Gli scrutini sono terminati poco dopo le 21 di domenica, giornata nella quale si sono tenute le votazioni. La proclamazione ufficiale è in programma, in entrambi i casi, per lunedì.

Potevano votare per il rinnovo del presidente i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni compresi nei due territori delle province umbre: a Perugia 830 grandi elettori, 409 a Terni. Voti ponderati a seconda della grandezza dei Comuni. Presciutti ha ottenuto il 58%, corrispondente a 356 voti assoluti e 49.794 ponderati. La sfidante Elisa Sabbatini, sindaca del Comune di Castel Ritaldi dal 2019, si è fermata al 41,7%, pari a 265 voti assoluti e 35.684 voti ponderati. “Questa vittoria – ha commentato a caldo il neopresidente della Provincia di Perugia, Presciutti – è frutto di un lavoro di squadra, non certo di un singolo. Una vittoria bella e larga, grazie al lavoro fatto da tante persone sul territorio. Sono contento di aver ricevuto anche consensi che non mi aspettavo”.

A Terni gli sfidanti erano tre: il sindaco Stefano Bandecchi (Alternativa popolare), Roberta Tardani (sindaca di Orvieto, centrodestra), Lorenzo Lucarelli (primo cittadino di Narni, centrosinistra). Bandecchi si è affermato con il 41,4%. I voti: fascia azzurra (Comuni fino a 3mila abitanti) 90 voti per Lucarelli, 69 Tardani e 55 Bandecchi; fascia arancione (da 3mila a 5mila abitanti) 18 voti Lucarelli, 17 Tardani, 16 Bandecchi; fascia rossa (da 10mila a 30mila) 21 voti Lucarelli, 25 Tardani, 3 Bandecchi; fascia viola (da 100mila a 250mila abitanti) 5 voti Lucarelli, 5 Tardani, 22 Bandecchi.