Elezioni amministrative Umbria: l’affluenza alle 19 di domenica: leggero calo dei votanti

Perugia, 25 maggio 2025 – Affluenza in leggero calo per le elezioni amministrative 2025 in Umbria. Con la Toscana che non ha comuni che scelgono il nuovo sindaco, ci sono invece tre amministrazioni che rinnovano il primo cittadino.

Elezioni amministrative in una foto di repertorio. Sono tre i comuni al voto in Umbria

Due sono in provincia di Perugia (Assisi e Monte Santa Maria Tiberina), uno è Amelia in provincia di Terni. Le operazioni di voto si sono svolte ovunque in maniera regolare. Nella giornata di domenica 25 maggio i seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Il lunedì invece operazioni di voto dalle 7 alle 15. Lo spoglio partirà subito. Ecco le affluenze.

Assisi: ore 12 13.3%; ore 19 36.06% (Dato precedente alle 9: 36.6%).

Monte Santa Maria Tiberina: ore 12 14.9%; ore 19 41.8% (Precedente 49%).

Amelia: Ore 12 14%; ore 19 39% (Precedente 40.4%).