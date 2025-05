Elezioni ad Assisi, il gran finale. Stoppini chiude in musica . Cicogna tra centro e frazioni

Ultimo giorno di comizi per la campagna elettorale. Poi la parola passerà agli elettori, con i seggi aperti domenica 25 (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 maggio (dalle 7 fino alle 15). Dovranno votare per l’elezione diretta del sindaco – in lizza Valter Stoppini per il centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra – e il rinnovo del consiglio comunale per il quale corrono in 160, suddivisi in dieci liste, cinque per ciascuno schieramento: Assisi Domani, Assisi Civica, Partito Democratico, Progressisti per Assisi, Lista Valter Stoppini per Assisi per il centrosinistra; Assisi al Centro – Cicogna Sindaco, Forza Italia, Eolo Cicogna Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega per il centrodestra. Chiamati alle urne sono 23.026 elettori, in maggioranza donne, 11.822, rispetto agli uomini, 11.204 su una popolazione di 27.880 unità. Le sezioni elettorali allestite nel territorio comunale sono 32. In questi giorni è stato un susseguirsi di impegni per i due sfidanti alla fascia tricolore. A sostenere Stoppini sono giunti anche Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, e Nicola Zingaretti. Per Cicogna sono intervenuti Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno, il ministro della cultura Alessandro Giuli e Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma. Ultimi giorni di campagna elettorale nel segno della festa e dei brindisi. Ieri Stoppini ha dato appuntamento alla pro loco di Rivotorto per un momento di condivisione e musica. Sul palco c’era anche dj Ralf, accompagnato da DJ Luf e DJ Dalia. Cicogna questa mattina sarà nel centro storico e nelle frazioni poi il finale, dalle 18.30, alla pro loco di Rivotorto per un momento dedicato alla musica, alla condivisione, oltre che per l’ultimo appello agli elettori. Maurizio Baglioni