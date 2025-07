Fere, tra le incognite ricomincia l’avventura. Domani via al ritiro: ecco tutti i convocati

Inizia il percorso sportivo 2025/2026. Domani si radunano le Fere ed è senza dubbio una bella notizia, considerando i gravi rischi corsi dalla società rossoverde dopo la promozione persa ai rigori a Pescara. Insomma, lo stesso raduno non era scontato. Permane invece il massimo riserbo in merito alla trattativa di cessione del pacchetto azionario e all’iter relativo al nuovo stadio. Sviluppi decisivi per le due situazioni sono attesi entro fine mese e potrebbero avere un impatto notevole sulla programmazione riguardante la prima squadra. Domani alle 13 le Fere, comunque, si raduneranno all’Hotel Garden e alle 18 sosterranno il primo allenamento all’antistadio agli ordini di mister Fabio Liverani. Il tecnico, confermato, ha convocato 33 calciatori, di cui 5 rientrano per fine prestito e 9 del settore giovanile, provenienti in gran parte dalla Primavera. Rispetto alla rosa che ha concluso la scorsa stagione non ci saranno Cicerelli, Corradini, Ciammaglichella, Passador e Krastev rientrati ai club di appartenenza, De Boer che è approdato alla Salernitana a parametro zero, Casasola, Millico e Vannucchi passati rispettivamente a titolo definitivo a Catania (c’è l’ufficialità), Casarano e Benevento. La lista-convocati sembra evidenziare in ogni reparto una buona base da cui ripartire. Ma è un gruppo provvisorio. Il direttore sportivo Carlo Mammarella, in seguito alla spending review, è per ora obbligato a lavorare soltanto sul fronte della revisione contratti-ingaggi e dunque sulle partenze. Ce ne saranno altre, anche qualcuna di spicco.

Intanto, Novelli e Bonugli, rispettivamente portiere e capitano della Primavera, in ottica-valorizzazione sono stati ceduti in prestito a club di Serie D, rispettivamente alla Vigor Senigallia (dopo aver prolungato il contratto con la Ternana fino al 2028) e alla Asd Flaminia Civita Castellana.

I CONVOCATI PER IL RITIRO

Portieri: Franchi (2002), Morlupo (2005), Vitali (1999).

Difensori: Bellavigna (2006), Biondini (2006), Capuano (1991), Donati (2001), Fazzi (1995), Loiacono (1991), Maestrelli (2003), Martella (1992), Salvatori (2008), Tito (1993), Valenti (2006).

Centrocampisti: Aloi (1996), Bruti (2008), Damiani (1998), Ferlicca (2007), Fulga (2006), Romeo (2002), Vallocchia (1997), Viviani (1992).

Attaccanti: Brignola (1999), Capanni (2000), Cianci (1996), Coltorti (2008), Curcio (1990), Donnarumma (1990), Ferrante (1995), Garau (2002), Rovaglia (2001), Satalino (2006), Turella (2007).

Augusto Austeri