Firenze, dove vanno i soldi: zone e quartieri più ricchi, qui i redditi sono alti

Firenze, 24 maggio 2025 – Dove vivono i paperoni di Firenze? A quanto pare vicino a un cimitero, quello degli Inglesi di piazzale Donatello. I ‘big money’ sono prevalentemente concentrati in Centro Storico. Questo ci dice la mappa dei redditi dichiarati nel capoluogo toscano assemblata dalla piattaforma editoriale di Whithub e basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi del 2024 pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo articolo diamo anche una panoramica sulle città italiane con i redditi più alti. C'è anche Lajatico, in provincia di Pisa. In questo articolo i redditi in provincia di Arezzo: il Valdarno vola grazie al reddito del tecnico ex Napoli e Juventus Maurizio Sarri.