La classifica dei Comuni più ricchi e più poveri della Toscana

Firenze, 23 aprile 2025 - E' ancora Lajatico il Comune più ricco della Toscana. Lo dicono i dati diffusi di recente dal Mef e stilati in base alle dichiarazioni dei redditi sull'anno di imposta 2023. Il paesino della Valdera, casa del tenore Andrea Bocelli, cresce rispetto al 2022 e si attesta a 61.979,9 di reddito medio lordo, secondo in Italia soltanto a Portofino. Un dato in linea con quelli degli anni passati, così come il secondo e terzo posto in Toscana che non cambiano rispetto all'ultima rilevazione.

Dopo Lajatico arrivano infatti Forte dei Marmi e Fiesole, mentre all'ultimo posto della classifica troviamo sempre Roccalbegna, paesino della Maremma che si conferma ancora una volta il Comune più 'povero' della Toscana. Firenze, invece, sfiora il podio a beneficio di Fiesole e rimane al secondo posto tra i Comuni capoluogo più ricchi alle spalle di Siena.

La classifica è elaborata dalla piattaforma editoriale Withub sulla base delle dichiarazioni del 2024, con anno di imposta 2023, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze.