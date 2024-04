Comuni più ricchi d’Italia: la Toscana svetta con Lajatico. La classifica

Firenze, 14 aprile 2024 – Il reddito medio degli italiani si attesta nel 2022 a 21.572 euro a testa, in aumento di oltre un migliaio di euro rispetto al 2021. Secondo però quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia, sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2023 (e dunque relative al periodo d’imposta 2022), è Lajatico, il paese di Andrea Bocelli, che si conferma il comune più ricco della Toscana, con un reddito di 52.955 euro, di poco superiore ai 52.397 euro del 2021. Lo scorso anno il comune pisano era anche il primo in Italia, mentre, relativamente ai redditi 2022, scivola in seconda posizione, superato da Portofino, dove il reddito è più che raddoppiato rispetto al 2021, arrivando a quota 90.610 euro.

Lajatico è anche l’unico comune toscano che si trova nella top ten dei più ricchi del Paese. Se si considerano i comuni capoluogo di tutta Italia, il primo toscano è Siena, con reddito medio annuo pro capite di 26.994 euro, al quattordicesimo posto, seguita subito dopo da Firenze, con 26.133euro. Quindi, al 20esimo posto si piazza Pisa, con 25.774 euro.

Per quanto riguarda la Toscana, si mantiene stabile al decimo posto in Italia, come lo scorso anno, con il reddito pro capite che comunque sale, da 21.067 a 22.188 euro. Prima in Italia si conferma la Lombardia, con un reddito che sfiora i 25.700 euro, mentre passa dal terzo al secondo posto il Trentino Alto Adige, con reddito di 23.876 euro, che prende il posto dell'Emilia Romagna, che scivola al terzo.

In Toscana il reddito imponibile totale è poco superiore ai 61 miliardi con circa 2.770.000 contribuenti. Il reddito medio imponibile pro capite è di 23.200 euro, in aumento rispetto all'anno precedente quando era stato di 22.000 euro. Con un reddito pari allo zero sono 63.425 contribuenti, il 2,3% del totale. Tra le varie fasce di reddito, è stabile quella dai 10 ai 15mila euro l'anno, in diminuzione quella dai 15mila ai 26mila, in crescita quella dai 26mila ai 55mila euro dichiarati. Tra i capoluoghi di provincia toscani, è Siena ad avere un reddito medio più alto con 28.224 euro, al quarto posto nella regione, seguita dai comuni di Montecarlo di Lucca, Bagno a Ripoli, Firenze, Barga, Vaglia, Pisa, Impruneta, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni. Lucca è 19esimo posto, con un reddito medio di 25mila euro, Livorno al 22esimo, Arezzo al 29esimo, Carrara al 38esimo, Pistoia al 51esimo, Grosseto al 78esimo, Prato all'88esimo e Massa al 118esimo. Sono 46 i comuni sopra la media regionale. All'ultimo posto c'è Roccalbegna, con un reddito medio sotto i 14mila euro.