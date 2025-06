Confindustria e Intesa Sanpaolo, 17 miliardi per la crescita e l’innovazione delle imprese toscane

Firenze, 25 giugno 2025 – Sono 17 i miliardi a disposizione delle imprese toscane grazie al programma sottoscritto a livello nazionale da Confindustria e Intesa Sanpaolo che mette in campo a livello nazionale 200 miliardi di euro fino al 2028. Stamani è stato presentato l’accordo quadriennale dal presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, e da Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo.

L’obiettivo è rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.

Il protocollo presentato stamani consolida e rinnova la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria già avviata nel 2009 che, grazie a un volume di crediti erogati al sistema produttivo italiano pari a 450 miliardi di euro in quindici anni, “ha contribuito a evolvere - si legge nella nota congiunta - il rapporto tra banca e impresa accompagnando i bisogni delle Pmi e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse.

Tra le novità, particolare attenzione è rivolta agli investimenti in settori tecnologicamente avanzati come l’aerospazio, la robotica, l’intelligenza artificiale e le scienze della vita. Si punta inoltre a dare un’accelerazione concreta alla transizione sostenibile, in coerenza con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0, attraverso il sostegno a progetti di economia circolare e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in un’ottica di bilanciamento efficiente.

Un altro ambito chiave è quello della ricerca e innovazione: l’accordo prevede strumenti finanziari e servizi dedicati alla nascita e allo sviluppo di startup e piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico. Infine, il piano per l’Abitare Sostenibile intende facilitare la mobilità e l’attrazione di nuovi talenti.

“Grazie all’accordo con Confindustria – ha detto il direttore generale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, Tito Nocentini – mettiamo a disposizione delle imprese toscane 17 miliardi di euro, sui 200 complessivi a livello nazionale, per dare forza al tessuto produttivo e accelerare gli investimenti. Il sistema economico della Toscana è caratterizzato dalla presenza di Pmi molto dinamiche con un’elevata propensione all'export che rappresentano una componente essenziale delle filiere e dei distretti industriali del Paese. Intesa Sanpaolo si rivolge a queste aziende per aumentarne la competitività offrendo soluzioni di finanziamento dedicate per incentivare nuovi investimenti sostenibili e crescita sui mercati esteri”.

“L’accordo di oggi – ha spiegato il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi – non è solo il rinnovo di quella collaborazione con l’istituto bancario iniziata nel 2009 con la sottoscrizione del primo accordo. E’ un ulteriore passo avanti nel sostegno alle imprese perché ad una dotazione importante di risorse coniuga l’attivazione, già a partire dal 3 luglio, di un gruppo territoriale che coordineremo come Confindustria Toscana, dedicato a sostenere gli investimenti in innovazione, crescita e sviluppo sostenibile delle nostre imprese”.