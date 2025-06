ARezzo, 25 giugno 2025 – Cortona, incontro sulle infrastrutture per lo sviluppo con il sottosegretario Morelli

Ecco il progetto per la Diga di Cerventosa e le prospettive per il territorio e le imprese

Si è tenuto questo martedì 24 giugno a Cortona l’incontro con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri alla Programmazione economica, Alessandro Morelli. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di Nuove Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato, realizzatrice del progetto per la riattivazione della diga di Cerventosa. All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti delle categorie economiche e la cittadinanza.

Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni, il presidente di Nuove Acque Carlo Polci e i tecnici del gestore idrico hanno illustrato il progetto per l’adeguamento sismico della diga di Cerventosa, finanziato per 6,45 milioni di euro dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel settore idrico. L’obiettivo dell’opera è il rinforzo del paramento di monte; l’ingrosso del paramento di valle e la realizzazione di un vano tecnico di conduzione.

Al sottosegretario, senatore Alessandro Morelli, sono state affidate le conclusioni al fine di illustrare le prospettive di sviluppo connesse a questo investimento infrastrutturale.

«Abbiamo oggi l’occasione di trovare una ulteriore risposta alle richieste che questa Amministrazione comunale porta avanti da anni, ringraziamo il gestore idrico e tutto lo staff per il supporto tecnico e ringraziamo il Governo nazionale e i rappresentanti istituzionali del territorio che hanno mantenuto questa promessa - dichiara il sindaco Luciano Meoni - la presenza del sottosegretario Alessandro Morelli, l’impegno dell’onorevole Tiziana Nisini e l’attenzione prestata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini permetterà a Cortona, ma non solo al territorio comunale, ma anche a beneficio di tutta la Valdichiana, di ottenere una riserva idrica fondamentale per il futuro, in particolare per l’agricoltura ma anche per l’eventuale uso idropotabile in considerazione della qualità della risorsa che proviene dal Monte Castel Giudeo da oltre mille metri, fino al Monte Traforata».

«È una giornata di festa - ha dichiarato il sottosegretario Alessandro Morelli - puntiamo ad ottenere un nuovo strumento per la risorsa idrica. Faccio i complimenti all’Amministrazione comunale perché ha scelto bene dove investire. Un territorio con 240km di reti idriche è un numero importante e un sindaco fa bene se punta sulle questioni essenziali, come l’acqua. Le reti idriche e i sistemi di approvvigionamento sono essenziali e quando si investe in questa direzione si spendono bene i soldi, occorre abbattere gli sprechi e aumentare la sicurezza. Quando verremo ad inaugurare la diga sarà una festa ancora più bella, ci vorrà tempo, ma con amministrazioni lungimiranti le sfide saranno affrontate responsabilmente e con risposte appropriate».

«Il prospettato intervento sulla diga dimostra ancora una volta la capacità di Nuove Acque di saper spaziare i propri interventi a favore delle comunità servite in più ambiti - afferma Carlo Polci, presidente di Nuove Acque Spa - Non era facile farsi trovare progettualmente pronti per un'opera abbastanza complessa e non certo routinaria come questa. Ed il tutto in un momento ove gli interventi e gli impegni per l'azienda certamente non mancano. Esserci riusciti, con il concorso di validi professionisti esterni ed aver conseguito l'idoneo punteggio per una valutazione positiva ai fini del finanziamento, è certamente motivo di orgoglio ma anche conferma dell'attenzione e della professionalità dell’azienda».

«Le risorse messe a disposizione consentono di finalizzare un progetto strategico per la definitiva messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico per Cortona e per la Valdichiana - dichiara Francesca Menabuoni, amministratrice delegata di Nuove Acque Spa - creando un sistema che può contare su più fonti. Fattore importante per l'ottenimento del finanziamento la disponibilità di un progetto solido e già validato dagli Enti competenti».