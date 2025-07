Bancarotta Rifle, patteggiano Sandro Fratini e il figlio Giulio. L’impegno a versare 5 milioni al fisco

Firenze, 3 luglio 2025 – Per la bancarotta delle società, Rifle - storico marchio italiano dei jeans -, Verdi e G Brand, l'imprenditore fiorentino Sandro Fratini ha patteggiato 1 anno e undici mesi di reclusione, dopo essersi impegnato a versare 5 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate, attraverso la società Co.Fi.Gi., per i debiti tributari e previdenziali della Verdi srl, di cui è stato amministratore unico tra il 2013 e il 2015 e poi amministratore di fatto.

Il giudice Antonio Pezzuti, ha accolto la richiesta di patteggiamento anche per Giulio Fratini (1 anno e dieci mesi), figlio di Sandro, e gli amministratori che si sono avvicendati, negli anni, nelle società: Stefano Minucci di Verdi (1 anno e otto mesi) Renato Urgo di Rifle (1 anno e sei mesi) Paolo Wolfram di Verdi (1 anno sette mesi 10 giorni), Simone Anichini di Rifle &co (1 anno e nove mesi), Franco Marianelli di Rifle &co (1 anno e quaatro mesi) e il sindaco revisore della G Brand, Antonio Maragliuolo (1 anno e dieci giorni). Per tutti la pena è sospesa. Assolti invece sei imputati in processo abbreviato (due perché il fatto non sussiste e due perché i fatti non costituiscono reato). Altri due sindaci revisori, che non avevano chiesto di essere processati con riti alternativi, sono stati prosciolti su richiesta della pm Christine von Borries. «Sandro e Giulio Fratini hanno preferito trovare accordo con l'Agenzia delle Entrate e con la Procura e saldare i debiti della società per evitare un processo che si sarebbe prolungato per troppi anni», hanno dichiarato i loro difensori, gli avvocati Antonio e Michele D'Avirro.

La ex Rifle fu dichiarata fallita il 10 settembre 2020, la Rifle&Co il 30 settembre 2020, la G Brand il 9 giugno 2021. I fallimenti furono tutti stabiliti dal tribunale di Firenze. La procura contestava agli amministratori i reati di bancarotta «per distrazione, societaria, da operazioni dolose, documentale e preferenziale» per un totale di 15 imputazioni. Contestato anche il reato fiscale di 'sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte’.